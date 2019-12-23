Sence salıncaktaki kişi kameraya doğru mu sallanıyor yoksa duvara doğru mu sallanıyor? Biz şimdiden ikiye bölündük, size kolay gelsin.





Elbiseyi hatırlayalım

'Swiked' adlı 21 yaşındaki İskoç şarkıcı Caitlin McNeill tarafından Tumblr'da yayınlanan ve sosyal medyada kıyameti koparan elbise fotoğrafı dünyayı, 'Bu elbise hangi renk?' tartışmasına sürükledi. Sadece Türkiye değil dünya sordu, "Bu elbise ne renk?" Peki sence yukarıdaki elbise ne renk?

Bir de ayakkabı var

Elbise rengi tartışması geride kalsa da bir spor ayakkabı renk tartışmasının fitilini tekrar ateşledi. Kimisi ayakkabıyı turkuaz-gri görürken kimisi pembe-beyaz görüyor. Peki siz hangi renk görüyorsunuz?