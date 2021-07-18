Ekonomi Sosyal medyadan paylaştığınız fotoğraflara dikkat!

Sosyal medyadan paylaştığınız fotoğraflara dikkat!

Ekonomi

Sosyal medyadan paylaştığınız fotoğraflara dikkat!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bakırcı, tatil dönemlerinde evden hırsızlık olaylarında yaşanan artışa dikkati çekerek, bu süreçte sosyal medyadan yapılacak paylaşımlara dikkat edilmesini önerdi.

18 Temmuz 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olaylarının en çok tatil dönemlerinde arttığına dikkati çeken Erhan Bakırcı, tatile çıkacaklara tavsiyelerde bulundu.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

Bakırcı, “Evinizde uzun dönem olmadığınızı hissettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Özellikle geceleri belirli zaman aralıklarında ev ışıklarını aktive edecek sistemleri evlerimize kurabiliriz. Tatile çıktığınızı da çok kimseye söylememekte fayda var. Özellikle sosyal medyada yaptığımız bazı paylaşımların hırsızlık suçunda hedef olmanıza yol açacağını unutmayın.”


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