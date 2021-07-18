Sosyal medyadan paylaştığınız fotoğraflara dikkat!

Suç istatistiklerine göre evden hırsızlık olaylarının en çok tatil dönemlerinde arttığına dikkati çeken Erhan Bakırcı, tatile çıkacaklara tavsiyelerde bulundu.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

Bakırcı, “Evinizde uzun dönem olmadığınızı hissettirecek davranışlardan kaçınmak lazım. Özellikle geceleri belirli zaman aralıklarında ev ışıklarını aktive edecek sistemleri evlerimize kurabiliriz. Tatile çıktığınızı da çok kimseye söylememekte fayda var. Özellikle sosyal medyada yaptığımız bazı paylaşımların hırsızlık suçunda hedef olmanıza yol açacağını unutmayın.”



