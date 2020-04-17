Ekonomi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak gönderilecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak gönderilecek

Ekonomi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek kaynak gönderilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na gönderilecek ek kaynak hakkında açıklama yaptı.

17 Nisan 2020, Cuma 11:31 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ek iki periyodik pay daha göndereceğiz. Aldığımız bu kararla birlikte 352 milyon 880 bin 238 TL tutarındaki kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılacak" diye konuştu.

 Söz konusu kaynağın Covid-19 salgınından etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını da belirten Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirerek, aktarılan bu kaynakla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde yanıt verebileceğiz" dedi.

 Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktarılan kaynak tutarının en son 24 Mart tarihinde 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkarıldığını da hatırlattı.

AA


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