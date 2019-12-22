Sosyetik ismin sahte çanta oyunu

Kendini stil ikonu ilan eden hanımefendi eskiden ünlü markaların taklitlerini satan mağazalara gidip bir sürü çanta alıyormuş. Alışveriş sırasında şapka ve gözlük takarak kendini kamufle ediyormuş. Çünkü bir tanınırsa sosyetedeki arkadaşlarına 'Hepsi orijinal, yurt dışından aldım' diyemeyecek! Hanımefendi bu sahte alışveriş turlarının bir gün tehlike yaratacağı endişesiyle mağaza sahibine şöyle teklifte bulunmuş: 'Çantaları evime getirin. Seçip beğenip alayım'

Şimdi bir mağaza, VIP minibüsle 2-3 ayda bir sosyetik ikoncanın evine çanta götürüyor. Evde sahteyi alan bu hanımefendi dışarıda 'Ben sahte hiçbir şey takmam, kullanmam' diye hava atıyor.

Müge Dağıstanlı/POSTA