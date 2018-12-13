Süper Lİg'de başarısız bir performans sergilemesine rağman Avrupa'da güzel işler başaran Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde formalite maçına çıkıyor. Bir önceki Dinamo Zagreb maçında berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Sarı-Lacivertli ekip bu maçı alarak moral ve motivasyonunu artırmak istiyor.

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı bu akşam saat 23.00'te City Arena Trnava'da oynanacak. Müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen ekrana gelecek.

Spartak Trnava - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Spartak Trnava: Chudy, Luptak, Toth, Godal, Oravec, Grendel, Gressak, Jirka, Kubilay, Ghorbani, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Yiğithan, Ömer Çakı, Reyes, Jailson, Barış, Mahsun, İsmail, Slimani

GENÇLER SAHNE ALACAK

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım’ı İstanbul’da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman’ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11’de görev yapabilir.

KOEMAN'A VEDA MAÇI!

D Grubu’nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok. Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe’ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij’ karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht’i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

SARI KANARYA, AVRUPA'DA 228. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.