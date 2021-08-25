Kültür & Sanat Spider-Man: No Way Home filminin fragmanı sızdırıldı

Spider-Man: No Way Home filminin fragmanı sızdırıldı

Kültür & Sanat

Spider-Man: No Way Home filminin fragmanı sızdırıldı

Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünde oynadığı Spider-Man: No Way Home'un fragmanı TikTok'ta ortaya çıktı. Sızdırılan görüntülerin ardından Sony, harekete geçti ve kısa süre sonra resmi fragmanı yayınladı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen 4. aşama filmlerinden Spider-Man: No Way Home'un fragmanı, resmen yayınlanmasına kısa süre kala sızdırıldı. Düşük kaliteli, bitmemiş fragmanın görüntüleri TikTok'ta yayınlandı. Fragman, Tom Holland'ın bir tür kimlik krizinden geçtikten sonra Peter Parker/Örümcek Adam olarak geri döndüğü ve Örümcek Adam kimliğinin çok açık bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Sızdırılan fragman aynı zamanda, Tony Stark/Iron Man'in Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde görüldüğü gibi akıl hocası rolünü üstlenmesi beklenen Doctor Strange'i de gösteriyor.

PROTESTO EDEN BİR ÇILGINLIĞA DÖNÜŞTÜ

NTV'de yer alan habere göre, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında, Spider-Man'le ilgili içeriğin, aylarca süren bilgi kuraklığını protesto eden bir hayran çığlığına dönüşmesi üzerine Sony harekete geçti. Firma sızıntının paylaşıldığı tüm videoları ihbar etme ve telif hakkı talep etme girişiminde bulundu.

'İÇERİDEN BİRİ SIZDIRDI'

The Hollywood Reporter'a göre, fragman içeriden biri tarafından sızdırıldı ve fragmanı oynatan başka bir telefonun ekranından dolaylı olarak kaydedildi. Gelişmeler üzerine Sony resmi fragmanı yayınlamak zorunda kaldı.

Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşacak.


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