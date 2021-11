Tom Holland’ın baş rolde olacağı Spiderman No Way Home filmi için geri sayım başladı. Yeni nesil örümcek adam serisinin son filmi olan ve ismi Türkçeye, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok olarak çevrilen film Aralık ayında Türkiye’de seyircinin karşısına çıkacak. İşte, Spiderman No Way Home filmi hakkında detaylar…

SPİDERMAN NO WAY HOME NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Spiderman No Way Home filmi, 17 Aralık 2021 Cuma günü sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

SPİDERMAN NO WAY HOME FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jon Watts tarafından yönetilen ve başrollerinde Tom Holland, Zendaya ve Benedict Cumberbatch’ın yer aldığı Spiderman No Way Home (Örümcek Adam Eve Dönüş Yok) filminde Örümcek Adam’ın (Tom Holland) kimliği açığa çıkmıştır. Bu konuda Spidermen’in Doctor Strange’ten (Benedict Cumberbatch) yardım istemesiyle işler kontrolden çıkar ve her şey karmakarışık bir hal alır. Çünkü, Doctor Strange’in yaptığı büyü sırasında çoklu evrenin kapısı açılır ve daha önceki Spiderman filmlerinde yer alan Doctor Octobus, Green Goblin, Sandman ve Electra gibi kötü karakterler yeniden ortaya çıkar.