Spinazzola sadece turnuvayı değil, sezonun da büyük kısmını kaçıracak

Depara kalktığı esnada bir anda ayağını tutan ve kendini yere bırakan Spinazzola'ya sağlık görevlileri anında müdahale etti. Yapılan kontroller sonrası sahaya sedye çağrılırken, 28 yaşındaki futbolcu gözyaşları eşliğinde oyunu terk etti.

İtalyan basınında yer alan habere göre Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu belirtildi. Turnuvayı kapatan yıldız futbolcu Mourinho'nun açıklamasına göre sahalardan 6 ay kadar uzak kalacak.

Roma'nın hocası Mou, oyuncusu hakkında, "İtalya, Spinazzola'yı kaybetti. Onlar için korkunç ama benim için ne kadar daha fazla korkunç olduğunu düşünün. Yaklaşık 6 ay boyunca ona sahip olamayacağım. Emerson Palmieri iyi bir oyuncu, tecrübeli. Ama Spinazzola çok iyi oynuyordu, inanılmazdı" dedi.

Spinazzola, sakatlığı sonrası takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Takım yemeğine katılan Spinazzola için uzun süre tezahürat yapıldı. Kaptanlardan Bonucci, uzun süre Spinazzola'ya sarıldı