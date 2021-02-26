Futbol Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor

Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor

Futbol

Spor Bakanı açıkladı: Bölgesel Amatör Ligler 17 Nisan'da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'in 17 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

26 Şubat 2021, Cuma 17:42 Son Güncelleme:
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Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan BAL için açıklama geldi. Kasapoğlu, "Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır" dedi.

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