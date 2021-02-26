Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan BAL için açıklama geldi. Kasapoğlu, "Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır" dedi.