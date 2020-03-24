Spor dünyasından Fatih Terim’e geçmiş olsun mesajları

Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

Galatasaray

Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz.

Fenerbahçe

Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.

Medipol Başakşehir

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz.

Beşiktaş

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Anadolu Efes

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim’in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarına uygulanan Covid-19 testlerinde yeni pozitif vakaların çıkmamasını da temenni ederiz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak bir kez daha Covid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Kulüpler Birliği Vakfı

Geçmiş olsun Fatih Terim! En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBasaracagiz!

Türkiye Basketbol Federasyonu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in corona virüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu

Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

Sevgili @fatihterim‘e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ

Değerli dostum Fatih Terim’in corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.

Demir Grup Sivasspor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

DHA

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