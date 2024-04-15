Beşiktaş'ta Terzic favori

Siyah-beyazlı camiada Sergen Yalçın ismi ön plana çıkarken, “Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’ın görevde olduğu sürece Sergen Yalçın olmaz” diyenler çoğaldı. Santos ile devam edilmeyeceği haftalar önce belli olunca başkan Hasan Arat, Edin Terzic ile temasa geçmişti. Bu sezon Dortmund ile 39 maça çıkan 41 yaşındaki Hırvat asıllı Alman teknik adamın Beşiktaş’a sıcak baktığı biliniyor.

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TOPRAKTEPE İŞ BAŞINDA

Santos’un ayrılmasıyla takımı yeniden teslim alan Serdar Topraktepe ilk antrenmanına çıktı. Ankaragücü hazırlıklarına başlayan Kartal’da Serdar Topraktepe, “Ben Beşiktaş’ın evladıyım, görev verildiği her yerde her zaman elimden geleni yaparım” dedi.

FORVETE SCHİCK İDDİASI

Yeni sezonda öncelikle forvet hattını değiştirecek olan Beşiktaş, Patrick Schick’i gündemine almıştı. Belçika basınında, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in 28 yaşındaki yıldızının sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Çek forvet bu sezon 23 maçta 11 gol ve 3 asiste imza attı.

POLONYA’DA BİLE DAHA ÇOK KALDI

Beşiktaş’ın Fernando Santos ile yollarını ayırması deneyimli hocanın ülkesi Portekiz ve daha önce görev yaptığı Polonya’da da gündem oldu. Polonya basını, “Santos kovuldu, Polonya’da bile daha fazla kalmıştı” diye yazdı. Portekiz basınında, “Türkiye’de sadece 3 ay kalabildi” ifadesi yer aldı.

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