Dele Alli için sürpriz yorum: Futbola olan sevgisini kaybetti
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Dele Alli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Siyah beyazlılar 27 yaşındaki oyuncudan cevap beklerken, Alli için eski futbolcu Jamie Redknapp'ten çarpıcı bir yorum geldi. Jamie aynı zamanda Tottenham'ın eski hocası Harry Redknapp'in oğlu.
Pazar gününe kadar açıklanabilir
Beşiktaş, Everton forması giyen Dele Alli'yi kiralama konusunda önemli aşama kaydetti. İngiliz orta saha için pazar gününe kadar resmi açıklama yapması beklenen Beşiktaş'ta bu transfer hem olumlu hem olumsuz birçok yorum var. Uzun süredir eski formundan uzak olan Alli için İngiliz eski futbolcu Jamie Redknapp'ten dikkat çeken bir yorum geldi.
"Futbola sevgisini kaybetmiş gibi"
Redknapp, Dele Alli için talkSport'a konuştu ve şunları söyledi:
Tottenham'da genç yaşında önemli başarılar kazandı. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen çok şık goller atıyordu ve İngiltere Milli Takımı'nda uzun yıllar oynaması bekleniyordu. Ancak ani bir düşüş yaşadı. Sanki futbola olan sevgisini kaybetmiş gibi.
"Beşiktaş'ta canlanabilir"
Everton'a giderken işleri toparlaması bekleniyordu ama orada da oynayamıyor. Lampard'ın gözüne giremedi ve onun işine yaramıyor. Beşiktaş'a giderek kariyerini yeniden canlandırabilir.
Everton'a giderken işleri toparlaması bekleniyordu ama orada da oynayamıyor. Lampard'ın gözüne giremedi ve onun işine yaramıyor. Beşiktaş'a giderek kariyerini yeniden canlandırabilir.
"Çok seçeneği yok"
Zaten diğer Premier Lig takımları da Dele Alli için kapıda kuyruğa girmiyor. Çok fazla seçeneği olduğunu sanmıyorum. Beşiktaş onun için bir şans. Bundan sonrası onun elinde. Umarım yeniden iyi bir başlangıç yapar.
Zaten diğer Premier Lig takımları da Dele Alli için kapıda kuyruğa girmiyor. Çok fazla seçeneği olduğunu sanmıyorum. Beşiktaş onun için bir şans. Bundan sonrası onun elinde. Umarım yeniden iyi bir başlangıç yapar.