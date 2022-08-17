Fenerbahçe transferi bitirdi! 10 milyonluk forvet

BONUSLAR DA VAR

Todofichajes’te yer alan habere göre bu girişim sonuç verdi. Fenerbahçe ile Valencia’nın 10 milyon Euro’ya anlaştığı ve transferde hiçbir pürüz kalmadığı belirtildi. Bu bedelin, başarı bonuslarıyla biraz daha yükselebileceği de kaydedildi.