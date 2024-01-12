Galatasaray'da Sacha Boey'den kötü haber! Sivas deplasmanına gidememişti

Sarı-Kırmızılı ekip, zorlu Sivasspor mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Sivas'ta iki puan bıraktı. Kritik müsabakada forma giyemeyen Sacha Boey'in çekilen MR'ı sonrası Kayserispor mücadelesine dair durumu da açıklığa kavuştu.

Haberin Devamı

Cim Bom ertelenen 16. hafta karşılaşmaları kapsamında yarın Sivasspor'la karşılaştı ve zorlu randevudan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sivasspor deplasmanı öncesinde Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber gelmişti.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan dev talipleri olan Sarı-Kırmızılılar'ın yükselen yıldızı Sacha Boey dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle Sivas kafilesine alınmamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son idmanda dizinde ağrı hissettiğini söyleyen futbolcumuz Sacha Boey, tedbir amacıyla Sivas’a götürülmedi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Boey’nin diz MR’ı çekildi Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Sivas’a götürülmeyen Sacha Boey’nin dün dizinden MR’ı çekildi. Fransız futbolcunun Kayserispor maçında oynama ihtimali de çok düşük görünüyor. Detaylı açıklama MR sonuçlarına göre yapılacak.

Haberin Devamı

İNGİLİZLER AÇIKLAMIŞTI!

The Sun'da yer alan habere göre; ortaya koyduğu başarılı performansla her geçen gün talipleri artan Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey'u son isteyen kulüp Chelsea olmuştu.

KIYASLAMA YAPTILAR

The Sun'daki haberin detayında Chelsea'nin kadrosunda bulunan bir diğer Fransız sağ bek olan Malo Gusto'nun da oynayabileceği ancak Sacha Boey'in oyun zekası, fiziksel olarak ve defansif olarak çok daha üstün olduğu aktarılmıştı.