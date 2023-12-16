UEFA ülke puanına son 5 yılda en çok katkı Fenerbahçe’den! Galatasaray...

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların aldığı sonuçlara göre oluşan UEFA ülke puanında son 5 yılın en başarılı takımı Fenerbahçe oldu.

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Sporx’in yaptığı hesaplamaya göre sarı lacivertli kulüp söz konusu süreçte 32.000 puan toplarken, Galatasaray 31.500 puanla ikinci, RAMS Başakşehir 29.000 puanla üçüncü, Beşiktaş 12.00 puanla dördüncü sırada yer aldı.

PUANLAR TAKIM SAYISINA BÖLÜNÜYOR

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa’da kazandığı puanların toplamından oluşuyor. Örnek vermek gerekirse; bu sezon Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı.

Tüm bu puanların toplamı 42’nin, Avrupa kupalarına katılan takım sayısı olan 4’e bölünmesi sonucunda Türkiye’nin bu yılki puanının 10.5 olduğu ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.

Bu arada kupalarında grup maçlarının tamamlanmasının ardından yapılan hesaplamada Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını galibiyetle kapatırken, Galatasaray da Avrupa Ligi’ne devam etme hakkını elde ettiği için puan kazandı.

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BU YIL 9. BASAMAKTAYIZ

İngiltere’nin 100.053 puanla birinci basamakta yer aldığı 2023- 24 sezonu sıralamasında Türkiye, 37.100 puanla 9. durumda. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10’a girmeyi başaran ülkeler, 2025-2026’da Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak.

SON 5 YILDA UEFA ÜLKE PUANINA KİM NE KADAR KATKI YAPTI?

1. Fenerbahçe 32.000

2. Galatasaray 31.500

3. Başakşehir 29.000

4. Sivasspor 16.500

5. Beşiktaş 12.000

6. Trabzonspor 11.500

7. Adana Demir 7.420

8. Konyaspor 7.420

9. Alanyaspor 7.420

10. Yeni Malatya 7.420

2023-24 SEZONU UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere 100.053

2. İspanya 85.989

3. İtalya 83.284

4. Almanya 81.052

5. Fransa 62.164

6. Hollanda 59.900

7. Portekiz 53.129

8. Belçika 46.000

9. TÜRKİYE 37.100

10. İskoçya 35.650