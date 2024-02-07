Galatasaray'ın listesindeki ismin menajeri İstanbul'a geldi

Sacha Boey sonrası sağ beke Aurier'yi transfer eden Galatasaray, sol bek transferini de noktalamak üzere.

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SOL BEKE DE YABANCI GELİYOR

Angelino'nun vedası sonrası sol bek arayışlarını hızlandıran sarı kırmızılıların gündeminde Rıdvan Yılmaz, Levent Mercan gibi yerli isimler olsa da Galatasaray son kararını yabancıdan yana kullandı. Sky Sports'ta yer alan habere göre; Derrick Köhn'ün menajeri Ersin Akan, Galatasaray ile somut görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti. Sarı kırmızılıların teklifi 400 bin Euro kiralama ve 2 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklinde oldu.

Bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıkan Köhn, 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi. Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin Euro karşılığında transfer etmişti.

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OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor'u 4-2 yenerek turladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Soyunma odasına 3-1 ile girince farklı bir maç oldu. Bizim için turu geçmek önemli, bu galibiyet önemli. 4 tane de akademimizden oyuncuya yer verdik. Benim için en büyük sevinç bu. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Hedefimiz tabii ki sonunda kupayı da kazanmak. İlk yarının skoru 2 gol daha fazla olabilirdi. Bu maçları kazanmak önemli. Oynamayan oyuncular için kondisyon artıran maçlar da olabiliyor bunlar." dedi.

Okan Buruk transfer çalışmaları hakkındaki soruya ise "Sol bek için cuma gününe kadar vaktimiz var. Seçeneğimiz çok fazla değil. Elimizdeki en iyi seçenekleri seçmeye çalışıyoruz. Sağ bek için hazır bir oyuncu ile anlaştık. Afrika Kupası'nda turu geçtiler. O yüzden gelişi biraz gecikecek." yanıtını verdi.

"TAM OLARAK SÜREYİ SÖYLEYEMEYİZ"

Hakim Ziyech’in sakaltığıyla ilgili konuşan Buruk, "Onunla ilgili kulüp açıklama yaptı. Tam olarak süreyi söyleyemeyiz. Yavaş yavaş bakacağız. Çok uzun bir süre olacağını düşünmüyorum. 2-2.5 ay yazılıyor, öyle süre beklemiyoruz. 3-4 hafta içinde dönebileceğini bekliyoruz. Ayağına kemik ödemi var. Net bir zaman vermeyeyim ama 2-2.5 ay değil" dedi.

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Buruk, bir süredir takımdan uzak olan Sergio Oliveira için ise, "O da önümüzdeki hafta dönüyor. Son yapılan kontrolleri iyi geçti. Önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak" diyerek sözlerini noktaladı.