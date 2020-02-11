Spotify, yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde en çok dinlenen aşk şarkılarını açıkladı. 1,1 milyardan fazla dinlenme ile John Legend’ın “All of Me” şarkısı Spotify’da dünya çapında en çok dinlenen aşk şarkısı oldu. Türkiye’de ise Sevgililer Günü temalı çalma listelerinde en çok görülen aşk şarkısı Mor ve Ötesi’nden Küçük Sevgilim... Peki, Spotify en çok dinlenen aşk şarkısını nasıl belirliyor? Elbette dinleyici rakamlarına bakarak. İşte en çok dinlenen aşk şarkısı ile ilgili öne çıkan bazı dinleyici verileri:

John Legend’ın “All of Me” şarkısı “aşk” temalı çalma listelerine en çok eklenen şarkı olarak öne çıkıyor. Spotify dinleyicileri, “aşk” kelimesini başlığa taşıdıkları 75 milyondan fazla çalma listesi yarattı.

şarkısı “aşk” temalı çalma listelerine en çok eklenen şarkı olarak öne çıkıyor. Spotify dinleyicileri, “aşk” kelimesini başlığa taşıdıkları 75 milyondan fazla çalma listesi yarattı. “All of Me” aynı zamanda, Sevgililer Günü çalma listelerinde hem erkek hem de kadınların en çok tercih ettikleri şarkı.

aynı zamanda, çalma listelerinde hem erkek hem de kadınların en çok tercih ettikleri şarkı. “All of Me” şarkısı bugüne kadar Spotify’da 29 Milyondan fazla çalma listesine eklendi.

Yayınlandığı 2013 tarihinden bu yana şarkı, her Sevgililer Günü’nde en az %50’lik bir artış sergiledi. En yüksek artış ise dinlenme oranında %85’lik artışla 2017 yılı Sevgililer Günü’nde kaydedildi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan John Legend şunları söyledi:

“All of Me”nin yarattığı etki bana ilham olmaya devam ediyor. Bu kadar çok insana dokunduğunu bildiğim bir şarkı yaratmış olmaktan onur duyuyorum. Bu şarkıyı sevdiğim kadına, birlikte bir ömür geçirme kararımızın arifesinde, ona olan duygularımı ifade etmek için yazmıştım. Ancak güzel şarkıların çoğu, hem kişisel hem de evrensel olarak insanlara bir duygu geçirebilen şarkılar oluyor. Tüm dünyada aşıkların bu şarkı ile birbirlerini ifade ettikleri ve kendi şarkıları haline getirdikleri için minnet duyuyorum.”





Romantik bir çalma listesi hazırlamak için biraz ilhama ihtiyacınız varsa, John Legend’ın Spotify’daki This Is John Legend listesine veya en çok takip edilen aşk şarkıları çalma listesi olan Love Pop‘a göz atabilirsiniz.





Dünya genelinde Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı:

All of Me - John Legend Thinking out Loud - Ed Sheeran Just the Way You Are - Bruno Mars I Will Always Love You - Whitney Houston Can't Help Falling in Love- Elvis Presley My Girl - The Temptations Make You Feel My Love- Adele Perfect - Ed Sheeran I Don't Want to Miss a Thing - from "Armageddon - Aerosmith I'm Yours - Jason Mraz





Türkiye’de Sevgililer Günü çalma listelerinde en çok görülen Top 10 şarkı:

Küçük Sevgilim – Mor ve Ötesi Hayalet Sevgilim - İrem Sevgilim İyi ki Doğdun - Pera Sevgilim – Güliz Ayla Nazende Sevgilim – Figen Genç Günaydın Sevgilim - Cem Belevi Sevgilim – Mustafa Ceceli Günaydın Sevgilim - Sıla Zorun Ne Sevgilim – İrem Derici Sevgili Kaybım - Sıla



