Spotify kediniz için çalma listesi hazırlıyor

Spotify’a evcil hayvanınızın kişiliği hakkında birkaç bilgi verin, gerisini ona bırakın, tüylü dostunuz için bir çalma listesi oluştursun. Kedisiyle sarmaş dolaş vakit geçirmek isteyenlerin de bir kılavuza ihtiyacı olabilir. İnternette ‘eşinizle iyi vakit geçirmeniz için 10 öneri’ ‘sevgiliyle dinlenecek 10 çalma listesi’ gibi derya deniz içerik varken neden kediniz için de olmasın? İşte bunun için Spotify dün, yeni bir algoritma geliştirdi. Oldukça eğlenceli bir arayüzle oluşturulan ekranda, evcil hayvanınızın kişilik özelliklerine dair bazı ipuçlarını veriyorsunuz, geriye kedinizi kucağınıza alıp müziğin tadını çıkarmak kalıyor.

Nasıl yapılır?

Pet Playlist’in web sitesine tıklayın

Kedi, köpek, iguana, kuş ve hamster seçenekleri arasından kendi evcil hayvanınızı seçin

Hayvanınız hareketli mi yoksa miskin mi? Utangaç mı, cana yakın mı? Cool mu, yoksa meraklı ve şımarık bi tip mi? Bu soruları cevaplayın

Hayvanınızın bir fotoğrafını ve ismini paylaşın. Çalma listeniz hazır. Afiyet olsun.



