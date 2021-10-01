Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan Güney Kore dizisi ‘Squid Game’ kısa sürede fenomene dönüştü. Son iki haftada sadece TikTok’ta hakkında 14 milyar paylaşım yapıldı. Dizide kullanılan bir telefon numarasının gerçek sahibi, günde 4 bin arama geldiğini açıkladı. Numara bir anda değerlendi. Ülkenin cumhurbaşkanı adayı Huh Kyung-young, 85 bin dolar karşılığında numarayı satın almayı teklif etti.

NETFLIX'TEN YARDIM İSTEDİ

Telefon numarasının gerçek sahibi, sürekli arama ve mesajlar nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorluk çektiği için Netflix'ten yardım istemişti. Netflix ekibi numaranın sahibiyle irtibata geçerek ortada kasti yapılmış bir şey olmadığını, numarayı değiştirmesi gerektiğini ve tek çözümün bu olduğunu söylemişti.