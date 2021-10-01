Kültür & Sanat Squid Game'deki telefon numarası değerlendi

Squid Game'deki telefon numarası değerlendi

Kültür & Sanat

Squid Game'deki telefon numarası değerlendi

Dijital platformda yayınlanan Güney Kore dizisi Squid Game'de kullanılan telefon numarası gerçek çıktı. Öyle ki numaranın gerçek sahibi günde 4 bin arama geldiğini açıkladı. Ülkenin cumhurbaşkanı ise numarayı satın alabilmek için para teklif etti.

01 Ekim 2021, Cuma 07:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan Güney Kore dizisi ‘Squid Game’ kısa sürede fenomene dönüştü. Son iki haftada sadece TikTok’ta hakkında 14 milyar paylaşım yapıldı. Dizide kullanılan bir telefon numarasının gerçek sahibi, günde 4 bin arama geldiğini açıkladı. Numara bir anda değerlendi. Ülkenin cumhurbaşkanı adayı Huh Kyung-young, 85 bin dolar karşılığında numarayı satın almayı teklif etti.

NETFLIX'TEN YARDIM İSTEDİ

Telefon numarasının gerçek sahibi, sürekli arama ve mesajlar nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte zorluk çektiği için Netflix'ten yardım istemişti. Netflix ekibi numaranın sahibiyle irtibata geçerek ortada kasti yapılmış bir şey olmadığını, numarayı değiştirmesi gerektiğini ve tek çözümün bu olduğunu söylemişti.

Yazarlarımızdan
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Şirin Sever
Astrolojiye inanma onsuz da kalma!
Şirin Sever
Burak Akkul
Doğunun en batılısı: Şanghay
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Eski gazeteci, yeni müzisyen!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
İnzivadaydım
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aydın'da razaki üzümde 'tatlı' telaş başladı