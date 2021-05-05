Ekonomi Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! Yarın başlıyor...

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! Yarın başlıyor...

Ekonomi

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! Yarın başlıyor...

Bu yıl bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarıldı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara yatmaya başlıyor.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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İlk zamlı ikramiyeyi SSK emeklisi çekecek. SSK emeklisinin ikramiyesi 6 Mayıs’ta (yarın) yatacak. Memur emeklisi ile Bağkur emeklileri ise 7 Mayıs’ta ikramiyelerini alacak. Ayrıca memurlar maaşlarını da 10 Mayıs’ta çekebilecek. Böylece hem ikramiye hem de maaşlar bayramdan önce ödenecek. Emekliler, ikramiyelerini çekmek için korona önlemleri kapsamında 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ kısıtlamasından muaf tutulacak.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bu kapsamda bankalar da kısıtlama dönemine ilişkin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı. Birlik üyesi bankalar, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulunduracak.

ÇALIŞMA SAATLERİ BELİRLENDİ

Tavsiye kararına göre; bankalar müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs’ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, Arife günü olan 12 Mayıs’ta da saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecek. Bu arada 20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı’nın ikramiyelerinin de 12-20 Temmuz arasında yatması bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri, 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.

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