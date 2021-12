SSK ve Bağ-Kur primi, çalışanın maaşının belli bir kısmı ele alınarak hesaplanıyor. Bununla birlikte esnaf, çiftçi ve engelli vatandaşlar da prim ödemesi yaparak emeklilik hakkı elde ediyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur ücretleri 2022’de ne kadar olacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur prim ücretleri tablosu

SSK VE BAĞ-KUR ÜCRETLERİ 2022’DE NE KADAR OLACAK?

2022 yılında SSK ve Bağ-Kur prim ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla belli olacak.

Sigorta primleri denildiğinde pek çok kişinin aklına sağlık hizmetleri gelse de aynı zamanda emeklilik için de oldukça önemlidir. Sigorta primleri her ay hem sağlık hizmetleri hem de emeklilik için her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay yatırılıyor. Bu primler ödenirken, asgari ücret üzerinden değerlendiriliyor ve 30 gün üzerinden hesaplanıyor.

2021 BAĞ-KUR PRİMLERİ NE KADAR?

Bağ-Kur bilindiği üzere isteğe bağlı sigorta çeşitlerinden biridir ve Bağ-Kur kapsamında sigortası olan kişilerin primleri, aylık kazancın yüzde 32’si oranındadır. Yüzde 32 oranındaki primin, yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamına girerken, kalan yüzde 12’lik bölüm ise genel sağlık sigortası primi olarak hesaplanır.

2021 yılı kapsamında 4b çalışanlarının primleri,

Asgari ücret üzerinden indirimsiz sigorta primleri 1234,25 lira,

Asgari ücret üzerinden indirimli sigorta primleri 1055,36 liradır.

Maaşlarını asgari ücret üzerinden alan 4b çalışanlarının aylık prim tutarı ise en az 1,235 TL, en fazla ise 9,257 TL olarak belirlenmiştir.

2021 TARIM BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Bağ-Kur sigorta kapsamında bulunan çiftçi Bağ-Kur’unun, sigorta primi çiftçilik mesleği üzerinden yapılmaktadır. Çiftçileri kapsayan Tarım Bağ-Kur kapsamında, prim borcu olmayan çiftçiler yüzde 5 indirim ile sigorta primlerini öderler.

Çiftçilerin hem sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de emeklilikleri için ödenmesi gereken çiftçi Bağ-Kur primleri,

Yüzde 5 indirimli olarak aylık kazanca göre alt limit ödemesi 985,01 TL,

Yüzde 5 indirimli olarak aylık kazanca göre üst limit ödemesi 7.387,54 TL’dir.

Çiftçi Bağ-Kur prim aylık ödemelerini düzenli olarak yapmayan ve prim ödemesinde geçmişe dönük borcu olan çiftçiler için indirimsiz prim ödemeleri ise,

Aylık kazanca göre alt limit ödemesi ise 1.151,96 TL,

Aylık kazanca göre üst limit ödemesi ise 8.639,66 TL olarak belirlenmiştir.

ESNAF BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Esnaf olarak çalışan vatandaşlar da Bağ-Kur kapsamında emeli olabiliyor ve yine sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. 4b hizmet kapsamından sigorta primleri olan kişiler, kendi adlarına sigorta primlerini yatırırken, 4b sigorta kolu aylık prim ödemesi ise her yıl asgari ücret zamlarına göre değişiklik gösteriyor.

Asgari ücret üzerinden 2021 yılı Esnaf Bağ-Kur primi ise, şirket ortağı, esnaf, avukat, jokey kapsamında prim ödeyen 4b çalışanlarına sigorta primlerini aksatmadan düzenli ödemeleri halinde yüzde 5 indirim hakkı tanınır.

Yüzde 5 indirim halinde en düşük Esnaf Bağ-Kur primi 1.055,36 TL iken

Yüzde 5 indirimli en yüksek Esnaf Bağ-Kur primi 7.915,22 TL olarak hesaplanmıştır.

Yüzde 5 indirim hakkı bulunmayan Esnaf Bağ-Kur çalışanlarının, primleri aylık en düşük 1.234,23 TL

İndirimsiz, Esnaf Bağ-Kur primleri aylık en yüksek ise 9.256,78 TL olarak hesaplanmıştır.

EN YÜKSEK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

2021 yılı kapsamında sigorta primlerini Bağ-Kur üzerinden ödeyen çalışanlar için belirtilen asgari ücret zammı ile en yüksek Bağ-Kur prim ödemeleri merak edilmeye başlanmıştır. 2021 yılı kapsamında açıklanan üst limit Bağ-Kur primi, 9,257 TL olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların düzenli prim ödemeleri ve daha öncesinden kalan borcun olmaması halinde % 5 indirimli olarak sigorta primlerini ödeme hakkı verilmiştir. % 5 indirimli olarak sigorta primi üst limiti ise, 7,915 TL olarak belirlenmiştir.

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

2021 yılı kapsamında asgari ücret yüzde 21,56 oranında artış göstererek 3.577,50 TL olarak ödenmektedir. 2021 Bağ-Kur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar sorularını merak eden pek çok 4b sigortalı çalışan bulunmaktadır.

Sigorta primleri Bağ-Kur üzerinden yatıran vatandaşlar, asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katı arasında kalma sözü ile almış oldukları maaş üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 Genel Sağlık Sigortası primi, yüzde 2 meslek hastalığı ve iş kazası olmak üzere yüzde 34,5 oranında sigorta primi ödemektedirler. 2021 yılı kapsamında Bağ-Kur çalışanlarının aylık alt limit primleri ise, 1,235 TL olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur çalışanlarının sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri halinde yüzde 5 indirimli olarak ödeyecekleri asgari ücret üzerinden alt limit primleri ise, 1,055 TL olarak belirlenmiştir.

ENGELLİ BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR?

Engelli olarak bir iş kolunda çalıştığı süre kapsamında sigortalı olması halinde engelli Bağ-Kurlular en az 15 yıl çalışarak erken emekli olabiliyorlar. Bunun için engelli vatandaşların 15 yıl çalışma kapsamında 3600 gün prim ödemesi yapması gerekiyor.

Engelli Bağ-Kur üzerinden prim ödemesi yapacak kişilerin en az yüzde 40 engelinin bulunması ve bu engelliliğin sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Engelli Bağ-Kurlular için emeklilik koşulları kişilerin engellilik derecesi kapsamında değerlendiriliyor. Engelli vatandaşların 2003 yılı ve sonrasında emekli olması halinde,

1. derece engelli kişilerin15 yıl sigortalı olarak çalışma ve 3600 gün prim ödemesi

2. derece engelli kişilerin18 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4000 gün prim ödemesi

3. derece engelli kişilerin için 20 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4400 gün prim ödemesi yapması gerekmektedir.

2021 yılı engelli Bağ-Kur çalışanlarının emekli olabilmek için prim gün sayıları ve engellilik dereceleri kapsamında değişiklikler görülüyor.

İş gücü kaybı yüzde 60 ve üzeri olan engelli Bağ-Kur çalışanlarının 15 yıl sigortalı çalışma ve 3960 gün prim ödemesi

İş gücü kaybı yüzde 50-59 arası olan engelli Bağ-Kur çalışanlarının 16 yıl sigortalı çalışma ve 4320 gün prim ödemesi

İş gücü kaybı yüzde 40-49 arası olan engelli Bağ-Kur çalışanlarının 18 yıl sigortalı çalışma ve 4680 gün prim ödemesini tamamlamış olması gerekmektedir.