8 Eylül 1999’a kadar, kadınlar 38 erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyordu. O tarihten sonra emeklilik koşulları zorlaştı, emekli olabilme yaşı ve prim ödeme gün sayısı yükseltildi. Kademeli olarak yükseltilen emeklilik yaşı, 1 Ocak 2048 tarihi itibarıyla 65 olacak. SSK’dan emekli olmak için üç ayrı tarihe göre emeklilik koşulu aranıyor. Yeni düzenlemeyle emeklilikte 1 gün, 1 yıl fark ediyor. Bu nedenle, emeklilik yaşı ve prim gün sayısının hesaplanabilmesi için sigortalı çalışmaya başlanılan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önemli.

1- 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların durumu,

2- 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların durumu,

3- 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanların durumu.

8 Eylül 1999 kader anı

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesiyle kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından başlamak üzere kademeli emeklilik hakkına sahip. Buna yaş şartıyla emeklilik diyoruz. Normal yaş ve prim şartıyla emeklilik için TABLO’lara bakabilirsiniz.

1999-2008 arası ise

8 Eylül 1999-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında sigortalı çalışmaya başlayanlar, bazı koşulları sağlamaları halinde yaş haddinden emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bu koşullar şöyle;

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduracak.

25 yıldan beri sigortalı olacak.

En az 4500 gün primi bulunacak.

En zoru 2008 sonrası

2008’de yürürlüğe giren yeni Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre; 1 Mayıs 2008 ve sonrasında iş hayatına adımını atanlar için emeklilik koşulları çok ağır. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar, 31 Aralık 2035 tarihine kadar en az 7200 gün prim ödemiş olmak koşuluyla; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek.

25 Mayıs 2009’da işe başlayan bir kadın, 58 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse, erkek de 60 yaşını doldurur ve 31 Aralık 2035 tarihine kadar 7200 gün prim öderse emekli olabilecek. Ancak 7200 gün prim ödemesini tamamlayanlar için yaş koşulu yükselecek. Primi Ekim 2041’de tamamlayan kadın 61, erkek 63 yaşında emekli olabilecek.

SGK’nın uygulaması

Haberdeki tablolardan yararlanarak kendi emeklilik tarihinizi bulmanız mümkün. Ancak bu tablodaki bilgiler dışında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK’nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir. Emeklilik hesabınızı kişisel bilgilerinizi kullanarak bu link üzerinden hesaplayabilirsiniz: uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

Tablo nasıl okunmalı?

Herkes işe girip ilk sigortasının yattığı tarihin karşısındaki koşulları sağlamalı. Örneğin; 15 Nisan 1990’da sigortalı çalışmaya başlayan bir kadın, tabloya göre 20 yıl sigortalılık süresini, 5375 prim gün sayısını ve 46 yaşını doldurduğunda emekli olabilecek. Yani tüm koşullar sağlanmalı. Bugün itibarıyla 20 yıllık sigortalılık süresini, primini doldurmuş olsa bile yaşı küçükse 46’yı doldurmayı bekleyecek.