Gedson açıklaması! 'Bir büyük kulübümüz teklif vermiş...'

Başkanlığa aday olduğu süreçte "Stadımız için isim hakkı sponsorluğu sağladık. Ön protokol imzaladık ve seçilince açıklayıp kulübe önemli bir para kazandıracağız" diyen Elmas, hala imzalanmayan sözleşmeye açıklık getirdi.

Elmas, ön protokolün hala devam ettiğini söyleyerek, "Anlaşmamız hala geçerli. Göreve geldiğimizde bu konu için hukuki bir sürecin olduğunu öğrendik. O yüzden gecikme yaşandı. Şu anda bu hukuki süreci aşmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda sponsorluğu açıklayıp basına davet vereceğiz. O toplantıda tüm hukuki süreci ve gecikme nedenlerini konuşuruz. Galatasaray tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olacak" dedi.

Fatih Terim ile 3 yıllık anlaşma imzalandı

Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İddialara göre Terim yıllık 3 milyon euro kazanacak.

Gidecek oyuncular kimler?

Bugün TFF'nin bize vermiş olduğu yüzde 25 harcama limiti 547 milyon lira. Bankalar Birliği'ne verilen sözde geçmiş döneme göre harcamaların yüzde 20 küçültülmesi gerekiyordu. İkinci problem ise futbol ailemizin gideri 560 milyon lira. Bunun zaten belirli bir kısmını 4 futbolcumuza ödüyoruz. Bu oyuncular takımdan ayrılması mecbur olan oyuncular. Onlarla bire bir ben görüştüm. İsimlerini açıklamayayım, onlara saygısızlık olmasın ama durum bu. Tebligatları bizzat ben yaptım.

Bahsi geçen 4 oyuncunun Falcao, Diagne, Babel ve Feghouli olduğu tahmin ediliyor.

Gedson Fernandes transferi

Gedson transferi için görüşmeler devam ediyor. Bir büyük kulübümüz Gedson için ödeyemeyeceğini düşündüğümüz bir teklif verdi. Elimizde belge var. Centilmenlik iki taraflı olur, tek taraflı olmaz. Benfica ile Galatasaray arasında iyi bir ilişki var. Hocamızın da kulüple ilişkileri iyi. Bir kulübün resmi teklifine ulaştık. Benfica’da bir görev değişimi oldu. O da süreci biraz geciktirdi. Ama görüşmelerimiz sürüyor.

Sol bek transferi

Alioski, van Aanholt ve Kurzawa ile transfer için görüştük. Birisi için bu daha yakın diyemem. Hepsiyle aynı mesafedeyiz diyebilirim.