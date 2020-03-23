Kültür & Sanat Stanley Johnson, Covid-19 salgınını öngördüğünü söyledi

Stanley Johnson, Covid-19 salgınını öngördüğünü söyledi

Kültür & Sanat

Stanley Johnson, Covid-19 salgınını öngördüğünü söyledi

İngiltere Başbakanı'nın babası eski politikacı ve yazar Stanley Johnson, 40 yıl önce yayımladığı romanında corona virüs salgınını öngördüğünü iddia etti.

23 Mart 2020, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski politikacı ve yazar babası Stanley Johnson, 40 yıl önce yayımladığı The Marburg Virus (Marburg Virüsü) isimli kitabında, corona virüs salgınına ilişkin tahminlerde bulunduğunu öne sürdü. 79 yaşındaki Johnson, The Telegraph için kaleme aldığı yazısında 40 yıl önce yazdığı kitabında hikayenin ana temasının, virüsten kurtulmak için aşı geliştirme mücadelesi olduğunu belirterek, senaryonun ana temasının 'daralan zamanın baskısı' olduğunu belirtti.

'Barlara gitmeye devam edebilirim'

Hikaye için pek çok tıbbi tesisi ziyaret eden Johson, "ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri için çalışan kitabımın kahramanı epidemiyolog Dr. Lowell Kaplan'ın, corona virüs karşısında aşı geliştirme konusunda bir avantajı vardır. Enfeksiyonun ana kaynağını biliyordur ya da bildiğini düşünüyordur." ifadelerini kullandı. Johnson, kitabının önümüzdeki sene ciltli olarak basılacağını söyledi. Stanley Johnson, en başbakan oğlu Boris Johnson'ın evden çıkmama uyarılarına kulak asmayarak barlara gidebileceğini söylemesinin ardından yoğun şekilde eleştirilmişti.

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