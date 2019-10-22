Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminin fragmanı yayınlandı

Herkesin merakla beklediği efsane Star Wars evrenin yeni hikayesini anlatan Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi filminden son fragman geldi. Serinin son filmi olan Skywalker’ın Yükselişi, evrenin en ikonik karakterlerinden bazılarının dönüşüyle uzun süre gündemden düşmeyeceğe benziyor.





Devam üçlemesi ve genel serinin 9. filmi Skywalker’ın Yükselişi, “uzun zaman önce çok çok uzak bir galakside” destansı bir macerayı bizlere sunuyor.





Film 20 Aralık’ta vizyona giriyor.



