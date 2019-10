Star Wars: The Mandalorian’dan yeni fragman geldi

Daha önce Game of Thrones dizisindeki ‘Oberyn Martell’ rolüyle tanıdığımız Pedro Pascal başrolde. Dizi 12 Kasım’da Disney+ platformu üzerinden yayınlanacak.

Disney’in CEO’su Bob Iger, The Mandalorian’ın Disney+’ın en iddialı projesi olduğunu açıkladı. Star Wars: The Mandalorian’ın her hafta bir bölümü, Disney+ platformunda yayınlanacak. Dizinin her bölümüne 12.5 milyon dolar harcandığı iddia edildi.









Farklı Star Wars dizileri de gelecek

Disney+ platformunda Stars Wars: The Mandalorian’a ek olarak aynı evrende geçen iki ayrı dizi daha göreceğiz. Birisi Rogue One Bir Star Wars Hikayesi’nden tanıdığımız Cassian Andor’u anlatacak, diğeri ise Ewan McGregor’un tekrar hayat verdiği Obi-Wan Kenobi dizisi olacak.