Star Wars: The Rise of Skywalker vizyona girdi
Dünya çapında yüz milyonlarca hayranı bulunan Star Wars’un ana serisinin son filmi olacak Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi) ülkemizde 20 Aralık’ta vizyona girdi.
"Star Wars: Rise of Skywalker", ana serinin yeni filmi. Efsane seri, bünyesinde 9 Star Wars filminin yanında Star Wars: The Clone Wars adında bir animasyon dizisi, bir tane de “Solo: A Star Wars Story” adındaki yan hikayelerin anlatıldığı filmi barındırıyor.
Yönetmenlik koltuğunda 2015’teki “Star Wars: Güç Uyanıyor” filminin de yönetmeni olan J.J. Abrams bulunan film, 42 senelik Star Wars külliyatına nokta koyan film olma özelliğini taşıyor. Fakat bu bundan sonra Star Wars filmi gelmeyecek demek değil. Çünkü Star Wars evreni sinemada bize yansıtılanın aksine hayli geniş bir evren ve gelecekte başka hikayeler anlatılabilir. Hatta yeni filmler için Disney’in yönetmen ve senarist baktığı da gelen haberler arasında.
Ana serinin 9. ve son filmi “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” filmi The Resistance (Direniş)’ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı anlatıyor.
Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:
Adam Driver: Kylo Ren
Daisy Ridley: Rey
John Boyega: Finn
Oscar Isaac: Poe Dameron
Lupita Nyong’o: Maz Kanata
Domhnall Gleeson: General Hux
Kelly Marie Tran: Rose Tico
Joonas Suotamo: Chewbacca
Billie Lourd: Teğmen Connix
Anthony Daniels: 3PO
Billy Dee Williams: Lando Calrissian
Carrie Fisher: Prenses Leia
Doğukan Tevfik Meriç