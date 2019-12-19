Star Wars: The Rise of Skywalker vizyona girdi

"Star Wars: Rise of Skywalker", ana serinin yeni filmi. Efsane seri, bünyesinde 9 Star Wars filminin yanında Star Wars: The Clone Wars adında bir animasyon dizisi, bir tane de “Solo: A Star Wars Story” adındaki yan hikayelerin anlatıldığı filmi barındırıyor.

Yönetmenlik koltuğunda 2015’teki “Star Wars: Güç Uyanıyor” filminin de yönetmeni olan J.J. Abrams bulunan film, 42 senelik Star Wars külliyatına nokta koyan film olma özelliğini taşıyor. Fakat bu bundan sonra Star Wars filmi gelmeyecek demek değil. Çünkü Star Wars evreni sinemada bize yansıtılanın aksine hayli geniş bir evren ve gelecekte başka hikayeler anlatılabilir. Hatta yeni filmler için Disney’in yönetmen ve senarist baktığı da gelen haberler arasında.

Ana serinin 9. ve son filmi “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” filmi The Resistance (Direniş)’ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Adam Driver: Kylo Ren

Daisy Ridley: Rey

John Boyega: Finn

Oscar Isaac: Poe Dameron

Lupita Nyong’o: Maz Kanata

Domhnall Gleeson: General Hux

Kelly Marie Tran: Rose Tico

Joonas Suotamo: Chewbacca

Billie Lourd: Teğmen Connix

Anthony Daniels: 3PO

Billy Dee Williams: Lando Calrissian

Carrie Fisher: Prenses Leia





Doğukan Tevfik Meriç