Stefan Kuntz: En zor yol C yolu, biz de oradayız

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları İsviçre’nin Zürih kentinde çekildi. Çekilen kura sonrası C yolunda mücadele edecek olan A Milli Takım’ın rakibi Portekiz oldu. Kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

Milliler, 24 Mart’ta deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar rakibini elerse Dünya Kupası’na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart’ta iç sahada karşı karşıya gelecek.

İHA