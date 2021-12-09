Stefan Kuntz Kadıköy’de

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt mücadelesini Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip ediyor. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Alman teknik adam bir süre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet ederken maçla ilgili de notlar aldığı görüldü.

İSTANBUL (İHA)