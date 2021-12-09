Futbol Stefan Kuntz Kadıköy’de

Stefan Kuntz Kadıköy’de

Futbol

Stefan Kuntz Kadıköy’de

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan mücadeleyi takip ediyor.

09 Aralık 2021, Perşembe 21:13 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt mücadelesini Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip ediyor. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Alman teknik adam bir süre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet ederken maçla ilgili de notlar aldığı görüldü.

İSTANBUL (İHA)

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