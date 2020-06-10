Stoke City teknik direkörü Michael O'Neill'da virüs çıktı, maç iptal edildi
Premier Lig'in başlamasına az bir süre kala Stoke City ile Manchester United arasında Salı günü bir hazırlık maçı oynanması kararlaştırılmıştı. İki takımın karşılaşmasına dakikalar kala gelen haberle maç iptal edildi.
10 Haziran 2020, Çarşamba 13:41 Son Güncelleme:
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Stoke City teknik direktörü Michael O'Neill'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Premier Lig ve Championship'in başlamasına az bir süre kala gelen bu haber dikaktleri dağıttı.
Premier Lig ekibi Manchester United ve Championship ekibi Stoke City arasında bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştı.
9 Haziral Salı günü oynanacak maç, O'neill'dan gelen haber nedeniyle iptal edildi.
Stoke City teknik direktörünün bir önceki corona virüs testi Pazartesi günü yapılmış ve negatif çıkmıştı.
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