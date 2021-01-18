Chelsea'nin 2017 yılında Leicester City'den 38 milyon euro'ya transfer ettiği İngiliz orta saha Daniel Drinkwater, Kasımpaşa'da. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu 2017'den bu yana Chelsea'de sadece 23 maçta 1181 dakika görev yapabildi.

3 defa İngiltere Milli Takımı'nda forma giyme şansına erişen Drinkwater, uzun süredir formaya hasret. Burnley ve Aston Villa'daki kiralık dönemlerinde aradığını bulamayan Drinkwater, Burnley formasıyla 2, Aston Villa formasıyla ise 4 maça çıkabilmişti.

Drinkwater'ın herhangi bir sakatlık yaşamadığı takdirde uzun süre sonra Kasımpaşa formasıyla düzenli forma giymesi bekleniyor.