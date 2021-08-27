“Gelecek ve gençler için ilham veren bir teknoloji şirketi” felsefesiyle, Türkiye, ABD, İngiltere ve Güney Kore’de faaliyet göstermeye başlayan Cerebrum Tech, su kaynaklarının verimli kullanılması, su tüketiminde tasarruf sağlanması ve sürdürülebilirlik alanında teknolojiler geliştirmek üzere Güney Kore’den Wi.Plat şirketi ile iş birliği kurdu.

Bu iş birliğinin kurulması ve suyun verimli kullanılması üzerine teknolojiler üretilmesinin önemine dikkat çeken, Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. R. Erdem Erkul, “Çevresel sorunlar, verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar günümüzde oldukça büyük önem arz ediyor. Özellikle su kaynaklarının verimli kullanılması tek başına oldukça önemli bir konu. Biz bu konuda teknoloji sayesinde önemli adımlar atılabileceğini düşünüyoruz. Güney Kore’de faaliyet gösteren bir Türk teknoloji şirketi olarak Wi.Plat ile kurduğumuz iş birliği sayesinde, su kaçaklarının yapay zeka yoluyla tespit edilmesiyle hem su verimliliği hem de iş gücü ve kaynak verimliliği sağlamayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz teknolojilerin ise Türkiye ve Güney Kore’de verimliliği sağlamasının yanı sıra dünyaya ihraç edilebilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

Wi.Plat CEOsu Sanghoon Cha ise, “İklim değişikliğine bağlı anormalilerin artış göstermesiyle, su kaynaklarının korunması daha da önemli hale geldi. Bu anlamda su tedarik sistemlerindeki sızıntıları yönetmek için yenilikçi ve yüksek teknolojiler geliştiriyoruz. Su sızıntılarının azaltılmasıyla, diğer kaynakları da koruma altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Su sızıntılarının yönetimi teknolojisi, iklim değişikliği, kaynak verimliliği gibi sorunların üstesinden gelebilmek için oldukça önemli. Cerebrum Tech ve Wi.Plat arasında yapılan bu iş birliği sayesinde, su verimliliği sorunlarına çözümler üretmeyi ve iklim değişikliğine karşı akıllı şehir teknolojileri geliştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Dünya Bankası Su Kaynakları Yönetimi Raporuna göre, insanlık artan talep, değişken arz, yaygın kirlilik ve suyla ilgili felaketlerle bağlantılı karmaşık zorluklarla karşı karşıya. İklim değişikliği ve nüfus artışının su kaynakları üzerinde ek baskı oluşturması bekleniyor. Her yıl 55 milyondan fazla insan kuraklıktan etkilenirken, 1995-2021 yılları arasında, gerçekleşen afetlerin hemen hemen yarısını seller oluşturuyor ve 2.3 milyar insan bu afetlerden etkilendiği belirtiliyor. Bu bağlamda su kaynaklarının yönetilmesi üzerine teknolojiler, su verimliliğinin temellerini oluşturuyor.