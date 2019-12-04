Suat Kaya yıllardır merak edilen peruk meselesine açıklık getirdi

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Suat Kaya birçok konuya değindi.

Kaya, eski kulübü Galatasaray ve Fatih Terim hakkında "Transferde iyi hamleler yapıldı ama birçok oyuncunun uyum sorunu oldu. Uyum sağlayan futbolcu sayısı az olunca düşüş başladı. Fakat Fatih Terim reçeteyi yazmıştır. Hoca aynı hoca. Fatih Terim’in hedefi ve iddiası asla değişmez. Hocanın olduğu yerde Galatasaray hiçbir zaman karenin dışında kalmamıştır. Falcao transferi ise sorun oldu. Şu an onu beklemekten başka çare yok. İyileşmiş ve oynayacaktır. Galatasaray her zaman şampiyonluk potasının içinde olacaktır" dedi.









"Kimseye protez olduğunu anlatmadım"

Suat Kaya yıllardır birçok defa gündeme gelen saçları için, "Saçlarım benim kendi mutluluğumla ilgili. 53 yaşındayım ve 20 sene protez kullandım. Herkes kendi saçım zannetti. Kimseye anlatamadım protez olduğunu. Şimdi saç ektirdim. Kendim için değişim yaparım. İnşallah saç ekiminde nisanda güzel bir sonuç alacağım" dedi.









"Grubumuzu sevmedim"

Türkiye'nin EURO 2020 yolculuğuna da değinen futbol adamı, "Euro 2020’ye katıldığımız için çok mutluyum. A Milli Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş’i tebrik ediyorum. Ancak ben Avrupa Şampiyonası’ndaki grubumuzu sevmedim. İtalya, İsviçre ve Gller’le çok oynadığımız söylenemez. Açılışı İtalya ile yapacağız. Takımda güzel bir jenerasyon ve kurguyu güzel anlayan oyuncu grubumuz var. Hem tecrübeliyiz hem de futbolda agresif gençlere sahibiz. A Milli Takım olarak daha da ileriye gideceğiz" yorumunu yaptı.



