Ekonomi Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Ekonomi

Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

06 Şubat 2021, Cumartesi 10:15 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.


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