Ekonomi Şubat ayında ihracat rekoru kırıldı! Bakan duyurdu

Şubat ayında ihracat rekoru kırıldı! Bakan duyurdu

Ekonomi

Şubat ayında ihracat rekoru kırıldı! Bakan duyurdu

Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olduğunu açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır.' dedi.

02 Mart 2021, Salı 12:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News



Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz.

Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır.

Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener’in sınavı
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Babanız 600 gün daha prim ödeyip 60 yaşını dolduracak
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Kira vergisinde ince hesap!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Nedir bu Bitcoin?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye ekonomisindeki büyümeyle ilgili Bakan Varank'tan açıklama