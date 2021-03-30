Subway, iki yıl sürecek iş birliği kapsamında takımın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinin 50'den fazla pazarında Guild Resmi Akademi Ortağı ve Hızlı Servis Restoran partneri olurken, Guild Esports da Subway EMEA bölgesi çapında bir sponsorluk anlaşması imzalayan ilk e-spor takımı oldu.

Subway, iş birliği kapsamında Londra’nın ünlü sokak giyim sanatçısı Fergus Purcell’in tasarımlarını içeren Guild Esports formasında yer almasının yanı sıra, Guild takımının ve takımın Londra’da açılacak genel merkezindeki markaya özgü içeriklerin, takım oyuncularının, içerik üretici kanallarının ve özel e-spor etkinliklerinin de haklarını aldı. Akademi ortaklığını da iş birliğine dahil eden Subway, EMEA’daki önemli pazarlarda genç izleyicilerle iletişim kurabilecek, Guild üyelerine ve hayranlarına dengeli beslenme programı sunma konusunda destek olacak. Benzer değerlere sahip Guild ve Subway, takımın genç oyuncuları ve topluluğu için en doğru beslenme konusunda birlikte çalışmaya odaklandı.

Kariyerleri ve becerileri, pratikte ve girişimcilik düzeyinde geliştirmeyi destekleyen Subway; genç yetişkinlerle birlikte çalışmayı savunuyor. 2020 yılının Haziran ayında yapılan lansmandan beri yeni nesil oyuncuları bulup eğiten Guild de, sınıfının en iyisi e-spor takımları geliştirmeye kararlı. Yapılan iş birliği, bir araya gelen bu iki markanın benimsediği değerlerin uyumunu da gösteriyor.