Futbol Süleyman Hurma'dan Farioli için yalanlama geldi

Süleyman Hurma'dan Farioli için yalanlama geldi

Futbol

Süleyman Hurma'dan Farioli için yalanlama geldi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ile görüşeceği iddia edilmişti. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

09 Kasım 2021, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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A Spor'a konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'nin Farioli için kendileriyle görüşeceği iddialarını yalanladı. Hurma, "Fenerbahçe'den Farioli için bize bir teklif gelmedi. İlgilendikleri yönündeki haberler tamamen asılsızdır" dedi.

Hurma, geçtiğimiz eylül ayında Farioli ile ilgili, "Francesco Farioli dünya çapında bir hoca olacak. Farioli'ye teklif gelirse kesinlikle engel olmam. Bugüne kadar birçok hocamı sözleşmesi devam ederken elimden aldılar ve ses çıkarmadım. GEçen sezon sonunda birkaç teklif geldi fakat kendisi bizimle devam etmek istedi" demişti.


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