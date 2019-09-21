Süper kahraman Batman 80 yaşında

1939 yılında Detective Comics'in 27'nci sayısı için çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafından yaratılan Batman'in 80'inci yaşı için düzenlenen kutlamalar Mart ayında ABD'de başladı. Warner Bross& DC'nin düzenlediği kutlamalar kapsamında 21 Eylül'de Türkiye'de de bir dizi etkinlik başlayacak.

Süper kahraman Batman'in yeni yaşı Türkiye'de, 7’den 70’e ürün koleksiyonları, etkinlikler, dijital aktivasyonlar ve 21 Eylül Batman Günü sürprizleri ile kutlanacak.

Batman'in doğum günü, Warner Bros. Tüketici Ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş.'nin; tekstilden gıdaya, kırtasiyeden oyuncağa tüm Batman lisansiyelerini tek bir çatı altında birleştirdiği 360° iletişim kampanyası ile kutlanacak.

Ayrıca Capitol Alışveriş Merkezi'nde 27 Ekim tarihine kadar Batman'in 80'inci yaşı için özel etkinlikler düzenlenecek.