Süper Lig’de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın sonuna beş dakika ilave edildi.

82.DK: Emre Mor uzak mesafeden kaleyi düşündü ancak top dışarı çıkıyor.

66.DK: Galatasaray'da hakeme itirazlarını sürdüren Mariano sarı kartı gördü.

59.DK: Belhanda sağ kanatta yerde kaldı. Sarı kırmızılılar tehlikeli bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45.DK: İlk yarı sona erdi.

Galatasaray: 1 Akhisarspor: 0

39:DK GOL! Belhanda ile Galatasaray skoru 1-0 yapıyor.

34.DK: SARI KART Orta sahada Ryan Babel'e müdahalede bulunan Bjarnason sarı kart görüyor.

21.DK. Mariano'nun kaybettiği topta Galatasaray savunmasının arkasına tehlikeli bir top atıldı. Galatasaray kalecisi Muslera kalesini terkederek Vrsajevic'den önce müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.

19.DK: Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.

13.DK: Akhisarspor'un kullandığı köşe vuruşunda Burhan Eşer kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

8.DK: Akhisarspor karşılaşmada ilk kez bu kadar topa sahip oldu ve korner kazandılar.

1.DK: Maç başladı

İLK 11'LER ŞÖYLE:

Akhisarspor 11'i: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan

Galatasaray 11'i: Muslera, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Mariano, Seri, Selçuk İnan, Adem, Jimmy, Belhanda, Babel,