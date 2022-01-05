Süper Kupa'ya çok düşük ilgi! Biletleri ücretsiz yaptılar
Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için sadece 5 bin bilet satıldı. Katar'daki 40 bin 740 kapasiteli Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak maça seyirci çekmek için biletler ücretsiz yapıldı.
05 Ocak 2022, Çarşamba 14:55 Son Güncelleme:
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Katar'da oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı için 40.740 kapasiteli stadyumda sadece 5 bin kişi bilet aldı.
Bunun üzerine TFF onayıyla Doha Büyükelçiliği, taraftarları maça çekmek için ücretsiz bilet dağıtımına başladı.
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
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