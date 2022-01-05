Katar'da oynanacak olan Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı için 40.740 kapasiteli stadyumda sadece 5 bin kişi bilet aldı.

Bunun üzerine TFF onayıyla Doha Büyükelçiliği, taraftarları maça çekmek için ücretsiz bilet dağıtımına başladı.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.



