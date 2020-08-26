Süper Lig 2020-21 fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.
26 Ağustos 2020, Çarşamba 21:43 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takım bay geçecek. Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen takım Konyaspor oldu. İlk hafta, Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.
3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray