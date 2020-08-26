Futbol Süper Lig 2020-21 fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları

Süper Lig 2020-21 fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları

Futbol

Süper Lig 2020-21 fikstürü belli oldu: İşte derbi haftaları

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 21:43 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'de bu sezon 21 takımla oynanacak ve her hafta bir takım bay geçecek. Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen takım Konyaspor oldu. İlk hafta, Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor-BAY

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak derbilerin 3, 10 ve 19. haftalarda yapılacağı açıklandı.

Derbi haftaları

3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

19. hafta: Beşiktaş - Galatasaray


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