Süper Lig puan durumu: 25. hafta maç programı
Süper Lig'in 24. haftası, bugün oynanan 2 maçla tamamlanırken, Galatasaray haftayı lider tamamladı. İşte güncel Süper Lig puan durumu ve 25. hafta maç programı...
09 Şubat 2021, Salı 02:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yendi. Derbi müsabakasını galip tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, liderliği rakibinden devraldı ve puan cetvelinde ilk sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın da İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etmesiyle ilk üç sırasındaki takımlar puanlarını 48'de eşitledi.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 1-4
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük: 0-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1
Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Gaziantep-Göztepe: 2-0
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 0-2
Süper Lig'de puan durumu
Gelecek haftanın programı
Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
AA