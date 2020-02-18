Süper Lig puan durumu ( Süper Lig'de haftanın maçları)
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan da giderek artıyor. Peş peşe gelen sürpriz sonuçların ardından liderlik yarışı iyice kızışmaya başladı. İşte Süper Lig'de puan durumu ve 23. haftanın maç programı..
18 Şubat 2020, Salı 01:10 Son Güncelleme:
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Süper Ligde 22. hafta yapılan iki maçla tamamlandı. Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğe yükseldi. Süper Lig'de 22. hafta yapılan iki maçla sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Gaziantep FK de evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bir maçı eksik Trabzonspor da evinde haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Galatasaray, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerken, Aytemiz Alanyaspor evinde Gençlerbirliği karşısında 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe ise MKE Ankaragücü deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
Haftanın sonuçları
Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 2-0
Süper Lig'de puan durumu
23. haftanın programı
Ligin 23. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
21 Şubat Cuma:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
23 Şubat Pazar:
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
AA