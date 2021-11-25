Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Halil Umut Meler...
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftanın en tartışmalı maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta görev alamadı. Derbinin tartışmalı VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Rizespor-Kayserispor maçına orta hakem olarak atandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin atamaları şöyle:
25 Kasım 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
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26 Kasım CUMA
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (ÜMİT ÖZTÜRK)
27 KASIM CUMARTESİ:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (HÜSEYİN GÖÇEK)
28 KASIM PAZAR:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (FIRAT AYDINUS)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (ATİLLA KARAOĞLAN)
29 KASIM PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (METE KALKAVAN)
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