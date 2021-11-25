Futbol Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Halil Umut Meler...

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Halil Umut Meler...

Futbol

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı! Derbinin hakemi Halil Umut Meler...

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz haftanın en tartışmalı maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler bu hafta görev alamadı. Derbinin tartışmalı VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Rizespor-Kayserispor maçına orta hakem olarak atandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin atamaları şöyle:

25 Kasım 2021, Perşembe 12:38 Son Güncelleme:
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26 Kasım CUMA

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Medipol Başakşehir-Altay (ÜMİT ÖZTÜRK)

27 KASIM CUMARTESİ:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (HÜSEYİN GÖÇEK)

28 KASIM PAZAR:

13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (FIRAT AYDINUS)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (ATİLLA KARAOĞLAN)

29 KASIM PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe (METE KALKAVAN)

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