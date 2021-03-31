Futbol Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Futbol

Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

31 Mart 2021, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük: Ümit Öztürk

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Fırat Aydınus

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

AA

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