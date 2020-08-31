Süper Lig'de 4 haftalık fikstür açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk 4 haftanın programını açıkladı.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 20:57 Son Güncelleme:
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2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı. Sezon, 11 Eylül 20:00'da Rizespor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi, 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'da başlayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak derbi ise 27 Eylül Pazar günü 19:00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk 4 haftasının programı şöyle:
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