Futbol Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı (Süper Lig fikstürü)

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı (Süper Lig fikstürü)

Futbol

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı (Süper Lig fikstürü)

Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı, 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

28 Mayıs 2020, Perşembe 18:42 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.


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