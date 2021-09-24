Futbol Süper Lig'de 7 haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 7 haftanın hakemleri açıklandı

Futbol

Süper Lig'de 7 haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın hakemleri de açıklandı. İşte maçlar ve atanan hakemler.

24 Eylül 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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25 Eylül Cumartesi

13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

16.00 FT Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

26 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

16.00 A.Hatayspor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Ali Şansalan

27 Eylül Pazartesi

20.00 Trabzonspor - A.Alanyaspor: Halis Özkahya

20.00 Kasımpaşa - İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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