Süper Lig'de 7 haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. 7. haftanın hakemleri de açıklandı. İşte maçlar ve atanan hakemler.
24 Eylül 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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25 Eylül Cumartesi
13.30 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
16.00 FT Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
26 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
16.00 A.Hatayspor - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Göztepe: Ali Şansalan
27 Eylül Pazartesi
20.00 Trabzonspor - A.Alanyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa - İH Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu