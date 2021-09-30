Futbol Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Futbol

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 8. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

30 Eylül 2021, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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1 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

20.00 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

2 Ekim Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe - GZT Giresunspor: Burak Şeker

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

3 Ekim Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Altay: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Ali Palabıyık

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