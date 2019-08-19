Süper Lig'de ilk haftanın görünümü
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yenerek, 123 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna oturdu.
Evinde Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020’ye puan kaybıyla başladı.
Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa’ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Süper Lig’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0
Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 0-1
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0
Puan durumu
Süper Lig’in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle: