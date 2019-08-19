Evinde Gazişehir Gaziantep’i 5-0 yenen Fenerbahçe, ligin ilk haftasını lider olarak geçti. Geçen sezon ilk 4 sırada yer alan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020’ye puan kaybıyla başladı.

Geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilirken, ikinci Medipol Başakşehir ise dış sahada Yeni Malatyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 3-0 yenildi. Trabzonspor ise Kasımpaşa’ya konuk olduğu maçta 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar

Süper Lig’in ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 3-0

Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 3-0

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: 5-0

Puan durumu

Süper Lig’in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:



